Calciomercato Fiorentina | un grande colpo in attacco | il prescelto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 giugno 2023) Un’annata esaltante che, purtroppo, non è riuscita a portare nemmeno un titolo alla compagine viola di Firenze. I toscani sono stati bravissimi a centrare due finali di coppa, ma Inter (in Coppa Italia) e West Ham (Conference League) sono riuscite a beffare la formazione di Vincenzo Italiano che in entrambi i casi si è dovuta arrendere nelle rispettive finali. L’amarezza è molta, ma il senso di tristezza è fortemente superato dalla voglia di rivivere emozioni del genere anche nelle prossime stagioni. Per farlo, ladovrà migliorare sensibilmente la rosa nel prossimoestivo, il più importante dell’anno calcistico. Un attaccante è finito fortemente nel mirino di Nicolas Burdisso: ecco chi è ilper rafforzare il reparto offensivo dei viola., ...