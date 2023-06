Calciomercato Fiorentina | inserimento per Zaniolo

Commenta per primo Lasfida l' Inter sul mercato: Aleksa Terzic può lasciare la Viola che, secondo La Nazione , sta provando a inserirsi per Carlos Augusto del Monza .Commenta per primo Nicolas Gonzalez , esterno offensivo della, ha parlato a margine di un evento benefico in Argentina: 'Tornare a giocare sei mesi in patria per la Libertadores È bello che la gente me lo riconosca. Mi piacerebbe. È una situazione ...... Maurizio Sarri avrebbe indicato Lucas Torreira come il nome primario per la sessione diestivo della Lazio. Il regista uruguaiano del Galatasaray, ex Sampdoria e, ...

Lazio, si allontana Berardi: è sfida alla Fiorentina per l'alternativa Calciomercato.com

La Nazione fa il punto sul mercato in entrata della Fiorentina e riporta che l'obiettivo della società viola per la porta sarebbe Wladimiro ...E’ un Inter scatenata sul calciomercato. Dopo Azpilicueta e Thuram ... del Frosinone che sembra ave ormai definito per il talento georgiano Kvernadze. La Fiorentina per la porta pensa a Falcone e ...