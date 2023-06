Calciomercato Fiorentina | acquisti | cessioni | trattative Amrabat può salutare | si pensa a Dia e ad un portiere

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Lacontinua con Vincenzo Italiano. La squadra viola vuole proseguire nella strada intrapresa negli ultimi due anni, che l’ha portata a disputare una finale europea a distanza di trentatré anni dall’ultima volta. Con l’estate arrivata, ora impazza il mercato, con i viola che devono puntellare la squadra e, al contempo, difendersi dagli attacchi che arriveranno per i pezzi pregiati. Per quanto riguarda le, i viola stanno valutando attentamente la situazione di Sofyan. Il centrocampista marocchino è entrato nel taccuino di molte grandi squadre dopo le sue prestazioni maiuscole agli ultimi Mondiali, a cui ha dato seguito nella seconda parte di stagione. Per lui c’è la forte candidatura dell’Atletico Madrid, che ha già messo in piedi una trattativa, ma i Colchoneros non sono gli unici interessati. Per ...