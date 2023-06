Calcio | Thuram jr saluta Borussia | ' anni fantastici'

"Quando quattro anni fa sono arrivato, forse di me conoscevate solo il cognome - dice, con una voce che fa da commento alle immagini delle sue stagioni con la maglia del club tedesco - Ma mi ...Marcus, come noto, ha scelto l' Inter e quest'oggi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto salutare il suo ex club, il Borussia Monchengladbach : 'Una volta Borussia, per sempre Borussia.Alla fine Marcussbarcherà a Milano e non a Parigi. Non però nella sponda prevista. Con un clamoroso colpo di scena o di teatro l'attaccante francese, figlio di una leggenda deltransalpino come il ...

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...L'Inter si muove sul mercato e inizia a cambiare anche la probabile formazione per la prossima stagione, ci potrebbe essere Azpilicueta ...