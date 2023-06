Calcio storico fiorentino 2023 | parapiglia prima del via | un calciante resta a terra

Leggi su sportface

(Di sabato 24 giugno 2023) Nervosismo alle stelle sul sabbione del. Dopo il “saluto alla voce” ad opera di Luciano Artusi, istituzione del, è scoppiato il nervosismo tra la due squadre. A causa del grande rumore, tra fumogeni e petardi, qualcuno deve aver sentito il via ufficiale alla partita. Ma così non era, ma i testa a testa di fatto erano già partiti. Unche ha visto un azzurro avere la peggio. Ilè rimasto aed è stato medicato. “Questi non giocano”, le parole dei calcianti rossi riportate dall’inviato di Dazn, riferite agli azzurri che si sono piazzati all’angolo, probabilmente in segno di protesta. Aggiornamenti SportFace.