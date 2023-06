(Di sabato 24 giugno 2023) "Sono qui per cercare di fare il meglio per la". FERRARA - "Sono qui per cercare di fare il meglio per la. Mi sono dato un obiettivo ambizioso.siaccontentare, ad iniziare dall'allenatore che definiremo in settimana, e che dovrà essere coraggioso come la squadra che allestire

"Sono qui per cercare di fare il meglio per la". FERRARA - "Sono qui per cercare di fare il meglio per la. Mi sono dato un obiettivo ambizioso. Nessuno si deve accontentare, ad iniziare dall'allenatore che definiremo in settimana, e che dovrà essere coraggioso come la squadra che allestiremo. Il ......e non concludere la storia con il finale amaro dell'ultima giornata di campionato contro la, ... nel 2009 ha scritto il libro ufficiale del Centenario del Pisa, il volume "Cento Pisa" per la ...L'ex direttore generale dell'Imolese Emanuele Righi avrà una nuova occasione in Serie C con una nobile decaduta come la. I ferraresi hanno appena annunciato Filippo Fusco a capo dell'area tecnica e Righi come direttore sportivo.

Calcio: Spal. Presentato Fusco 'Nessuno deve accontentarsi' Tiscali

Svanito Vicario, che sarebbe stato il prescelto del club, attenzione quindi a Mamardashvili, portiere georgiano del Valencia, che costa circa 25 milioni di euro ed è pure nella short list del Chelsea.Il primo direttore sportivo dell'Under 23 bianconera riparte dalla Lega Pro con il club estense dopo aver lanciato tanti talenti: Fagioli su tutti ...