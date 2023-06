Calcio Napoli | rinnovo Osimhen | De Laurentiis fissa il prezzo a 150 milioni

(Di sabato 24 giugno 2023) Durante l’ultimo incontro tra ile l’agente del nigeriano, il presidente Deha comunicato che la richiesta per il cartellino in caso di cessione non sarà a 150. Ilcontinua a lavorare per ildi Victor. Nella giornata di venerdì c’è stato un incontro tra Aurelio De

... sarebbe molto difficile resistere ad un'offerta del genere, ilitaliano credo perderà un ... Mi auguro che Osimhen resti a, per il bene della squadra azzurra, ma abbiamo visto quanto ...Queste per ora le priorità delsul mercato. Garcia ha dato già le sue indicazioni e c'è un nome che potrebbe accontentare sia il tecnico francese che il presidente De Laurentiis. Con Lozano ...Il nuovo allenatore del, Rudi Garcia , è già sul presepe napoletano : la statuina per omaggiare il nuovo tecnico francese è stata realizzata dal maestro Genny Di Virgilio che l'ha esposta nella sua bottega di ...

Il Napoli ha scelto Hojlund: la cifra chiesta dall’Atalanta Corriere dello Sport

Zhang a Napoli, fame di pizza ancor prima di colpi di calciomercato. Una passione quella del popolo cinese per i prodotti Made in Italy, oltre che per il calcio italiano, di cui la pizza è una ...Il fischio d'inizio dell’incontro a Ferrara è fissato alle 20, ma la giornata di festa inizierà già in mattinata nel Fan Village adiacente allo stadio ...