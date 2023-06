Calcio | Europei Under 21 | tutto aperto nel gruppo A | Spagna e Ucraina già ai quarti

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Primi verdetti agli21 in corso di svolgimento in Georgia e Romania. Nella giornata di oggi, sabato 24 giugno, in campo i gruppi A e B per la seconda giornata del girone, mentre domani sarà la volta di C e D, dove è impegnata anche l’Italia. Nell’unico match delle 20.45 (valevole per il girone B) laha avuto la meglio sulla Croazia per 1-0. Decisiva la rete in avvio di match di Abel Ruiz che ha deciso la gara e garantito il passaggio del turno alla Roja condannando invece all’eliminazione la Croazia. Nell’altra gara del, disputatasi alle 18.00, infatti, l‘ha battuto 1-0 i padroni di casa della Romania grazie ad un autogol allo scadere di Victor Dican. Proprio gli ucraini accedono così aidi finale. Alle 18.00 sono andate in scena anche le gare ...