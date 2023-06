(Di sabato 24 giugno 2023) Marceloè nella lista dei desideri di Xavi per rinforzare il suodopo l'addio di Sergi Busquets. Per il centrocampista croato dell'Inter c'èl'interesse degli arabi dell'Al ...

quella di uno sconosciuto. Il contatto umano attiva il nervo vago, abbassa i battiti del ... Come portieri di una squadra diche, per usare un'immagine romanzata, sono condannati a guardare ...Il video è diventato subito virale su tutti i social, con i sostenitori bianconeri che hanno commentato il comportamento del giocatore di Inzaghi : "quando si sposano pensano alla Juve ", " ...Marcelo Brozovic è nella lista dei desideri di Xavi per rinforzare il suo Barcellona dopo l'addio di Sergi Busquets. Per il centrocampista croato dell'Inter c'èl'interesse degli arabi dell'Al Nassr, disposti, questi ultimi, a mettere sul tavolo una cifra considerevole. Secondo quanto riporta oggi Mundo Deportivo, il club blaugrana, è pronto a inserirsi ...

Calcio: anche il Barcellona sulle orme di Brozovic - Calcio Agenzia ANSA

Il calcio italiano ed europeo è al centro di numerosi cambiamenti anche in panchina: è stato scelto all'improvviso il nuovo allenatore."La Fifa ha investito un miliardo di dollari sul calcio femminile. E in questo mondiale i premi ... di quelli maschili. Che è sbagliato anche sotto il profilo commerciale, perché l’audience è del 10% ...