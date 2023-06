Cairo | ‘Mai pensato di vendere il Torino’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 24 giugno 2023) 2023-06-23 23:07:00 Fermi tutti! Il presidente del Torino, Urbano, da giorni è a New York e proprio dagli Stati Uniti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Class CNBC: “Credo che noi con il Torino negli ultimi 11 anni abbiamo dato una bella stabilizzazione ad una grande società calcistica con una storia incredibile, pur non avendo vinto nulla. Questo credo che sia stato apprezzato dalla stragrande maggioranza dei tifosi, poi può esserci chi non è d’accordo. Ci può essere anche chi vuole che ci sia una vendita, ma io non ci ho minimamentee non ho cercato nessuno. Sono stato qui negli ultimi giorni prevalentemente per capire questo mondo in grande evoluzione, poi dalla comprensione puoi prendere decisioni per aggiustare il tiro per quanto riguarda l’editoria online, cartacea e televisiva. Commisso? Penso che ...