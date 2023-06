Cade in un canale e muore affogato davanti agli occhi del figlio. «Trascinato via dalla corrente»

(Di sabato 24 giugno 2023) È caduto accidentalmente in unmentre stava passeggiando con illungo il corso d'acqua ed è morto: la tragedia si è consumata questa mattina a Sospiro, in provincia di Cremona, e la ...

È caduto accidentalmente in unmentre stava passeggiando con il figlio lungo il corso d'acqua ed è morto: la tragedia si è consumata questa mattina a Sospiro, in provincia di Cremona, e la vittima è l'86enne Fausto Perini. ...È caduto accidentalmente in unmentre stava passeggiando con il figlio lungo il corso d'acqua ed è morto: la tragedia si è consumata questa mattina a Sospiro, in provincia di Cremona, e la vittima è l'86enne Fausto Perini. ...Nella run contro il polacco Dzienski però purtroppoe rimaniamo ad assistere ad una finale ... È possibile seguire le competizioni in diretta streaming sulItalia Team del Coni.

Cade in un canale e affoga, anziano morto nel Cremonese Agenzia ANSA

È caduto accidentalmente in un canale mentre stava passeggiando con il figlio lungo il corso d'acqua ed è morto: la tragedia si è consumata questa mattina a Sospiro, ...È caduto accidentalmente in un canale mentre stava passeggiando con il figlio lungo il corso d'acqua ed è morto: la tragedia si è consumata questa mattina a Sospiro, in provincia di Cremona, e la vitt ...