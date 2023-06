Buoni fruttiferi postali | ipotesi sanatoria? Per quali titoli aggiornamento 24 GIUGNO

(Di sabato 24 giugno 2023)? Per: continua il caos sui: nonostante il passare degli anni continuano le denunce di irregolarità al momento della riscossione dei, soprattutto, in riferimento a quelli rilasciati tra metà anni 80 e metà anni 90. Secondo le associazioni dei consumatori, visto i pronunciamenti discordanti delle autorità di volta in volta chiamate in causa, unica possibilità per risolvere definitivamente la problematica una. Riforma pensioni ...

Sono oltre 30 milioni i Libretti Postali e circa 46 milioni iPostali sottoscritti in tutta Italia, in particolare in Piemonte sono stati sottoscritti un milione e 694 mila Libretti Postali e tre milioni e 368 mila, strumenti ...Palermo, 23 giugno 2023 " Sono oltre 30 milioni i Libretti Postali e circa 46 milioni iPostali sottoscritti in tutta Italia. In Sicilia si contano oltre 3 milioni e mezzo di ...L'Aquila. Sono oltre 30 milioni i Libretti Postali e circa 46 milioni iPostali sottoscritti in tutta Italia. In particolare in Abruzzo sono stati sottoscritti 994mila Libretti Postali e 1 milione e 630mila, strumenti che si confermano ...

Buoni fruttiferi postali della serie P/Q: da rimborsare gli interessi non corrisposti Informazione Fiscale

Sono oltre 30 milioni i Libretti Postali e circa 46 milioni i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti in tutta Italia. In Sicilia si contano oltre 3 milioni e mezzo di libretti aperti e 3,2 milioni di b ...Sono oltre 30 milioni i Libretti Postali e circa 46 milioni i Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti in tutta Italia. In Sicilia si contano oltre 3 milioni e mez ...