(Di sabato 24 giugno 2023)dice la sua sulle voci divulgate nella serata di ieri sulla trattativa dell’per il colpo. Il giornalista,venuto sulle frequenze di Radio Sportiva, valuta la situazione creatasi sul mercato fra i nerazzurri e il. GIALLO – Enzo, ospite della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, esprime alcune considerazioni su Marcus, giocatore che sembra vicinissimo ad approdare all’. Il giornalista dichiara: «C’è un grande giallo in questodifraè un giocatore che si muove molto e lavora per la squadra. Vediamo dove andrà e se andrà davvero ...

Bucchioni: «Inter Thuram Chissà! Braccio di ferro col Milan» Inter-News.it

Che paura, la Juventus perderà 150 milioni di riscatti! Ecco questo è l'allarme che leggiamo in questi giorni e che sicuramente ha previsto una stima in eccesso di qualche valore che era stato inserit ...Nel suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della finale giocata dall’Inter in Champions League contro il Manchester City e della situazione economic ...