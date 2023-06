Bucchioni | «Frattesi un giallo Inter preferita | ma molte incognite»

Leggi su inter-news

(Di sabato 24 giugno 2023) Enzonel suovento sulle frequenze di Radio Sportiva ha commentato la questione legata a Davidee al derby di mercato tra Milan e– Questo il pensiero di Enzosul derby di mercato per Davide: «Siamo in presenza di un grandesul mercato fra Milan e. Se dobbiamopretare le parole dimi pare che l’orientamento sia per i nerazzurri. Non credo rimarranno col cerino in mano. Ma da tre anni ripetiamo sempre le stesse cose sui bilanci, considerando anche il famoso prestito da restituire a Oaktree. È complicato fare la formazione dell’, bisogna sempre ricordarlo.-News - Ultime notizie ...