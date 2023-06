Bublik sul velluto ad Halle | sfida a Rublev per il titolo

(Di sabato 24 giugno 2023) "Il lavoro non è finito, manca un'ultima partita". La versione migliore di Alexandercontinua ad incantare il "Terra Wortman Open" , con un'altra grande prestazione il kazako ha raggiunto ad ...

Nulla ha potuto il n.9 del seeding contro il tennis efficace e allo stesso tempo spettacolare di, che ha deliziato il pubblico con una serie di palle corte e di colpi al volo di grande qualità ...4 - 1vantaggio Zverev, il pubblico richiama l'attenzione di giudice di linea e giocatori: una persona sugli spalti si è sentita male . Intervengono le guardie mediche e dopo pochi minuti ...La prima testa di seriepercorso del greco è Richard Gasquet , avversario che lo ha eliminato ... La parte bassa del tabellone vedrà invece scendere in campo Alexander, finalista ad Halle, ...

'Il lavoro non è finito, manca un'ultima partita'. La versione migliore di Alexander Bublik continua ad incantare il 'Terra Wortman Open' , con ...Grande prova del kazako che elimina l'ultimo tedesco in tabellone. Affronterà in finale Andrey Rublev, vincitore di Bautista Agut ...