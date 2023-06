Bruxelles convoca Vu?i? e Kurti | ma loro non si parlano e la svolta non arriva

(Di sabato 24 giugno 2023) Kosovo e Serbia non sono mai stati così lontani nel recente passato. O forse lo sono stati ma la strategia di mediazione di Unione europea e Stati Uniti ha nascosto, in parte, la polvere sotto al tappeto. Le ultime tensioni legate alle elezioni dei sindaci di quattro comuni nel Nord del Kosovo disertate dalla popolazione di etnia serba e i conseguenti atti di violenza rischiano di innescare un’escalation pericolosa. L’Europa sta provando a metterci una pezza: questa settimana l’alto rappresentante Josep Borrell hato d’urgenza il presidente serbo Aleksandar Vu?i? e quello kosovaro Albinnel tentativo di ripristinare quantomeno una sorta dialogo. Vu?i? si è recatoper incontrare Borrell, ma non il suo omologo kosovaro, con il quale «non c’è nulla di cui parlare». I colloqui, durati più di quattro ore, si sono ...

BRUXELLES - Avanzano a stento gli sforzi diplomatici per ricomporre il puzzle del nord del Kosovo andato in frantumi alla fine del mese scorso, quando il Paese è precipitato in una delle più ...Nuove elezioni nel nord del Kosovo, rafforzamento Eulex e rilascio dei poliziotti kosovari. È quanto emerso dalla riunione di emergenza a Bruxelles ...