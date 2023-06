Brozovic-Barcellona si collega a Frattesi | problema per l’Inter ? SM

(Di sabato 24 giugno 2023) L’inserimento delpernon avvantaggiasu. Può nascere un tormentone, che a sua volta favorirebbe il MilanTO ? Intrecciocon Inter, Milan, Sassuolo ecoinvolte. Come riferisce Claudio Raimondi, ospite negli studi di Sport Mediaset, l’inserimento delsu, vicino all’Al-Nassr, può far nascere un tormentone. La conseguenza è l’allungo delle tempistiche e dunque la possibilità del Milan di andare a chiudere per 40 milioni col Sassuolo. A tal proposito, martedì potrebbe esserci un incontro tra Moncada e Furlani con Carnevali per presentare l’offerta. Nell’operazione può rientrare anche Lorenzo Colombo. Inter-News - Ultime notizie e ...

Marceloè nella lista dei desideri di Xavi per rinforzare il suodopo l'addio di Sergi Busquets. Per il centrocampista croato dell'Inter c'è anche l'interesse degli arabi dell'Al Nassr, ...Ma a prendere di più a livello di lordo sono anche i calciatori, Szczesny e Bonucci, per ... e tra essi spicca anzitutto Samuel Umtiti, difensore centrale exe campione del mondo ...... ma nel futuro di Marcelopotrebbe non esserci il calcio arabo. Secondo quanto riportato da Sportitalia il croato vuole ile sta spingendo con i suoi agenti affinché provino a ...

Inter, Brozovic vuole il Barcellona | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Marcelo Brozovic è nella lista dei desideri di Xavi per rinforzare il suo Barcellona dopo l'addio di Sergi Busquets. (ANSA) ...Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona è in pressing totale su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, in uscita dall’Inter, è nel mirino dell’Al Nassr. Alla ricerca di un ...