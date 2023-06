Bremer è tra gli obiettivi del Tottenham Telegraph

(Di sabato 24 giugno 2023), il difensore brasiliano della Juventus, è un obiettivo del. Lo riporta il quotidiano inglese. “È stato nel radar degli Spurs da quando giocava al Torino, prima di trasferirsi alla Juve un anno fa, dove ha impressionato nonostante una stagione turbolenta”. Ilsta pescando molti giocatori in Serie A. “Il brasiliano ha altri estimatori in Premier che aspettano di capire se sarà disponibile alla cessione dopo una sola stagione alla Juventus. Si prevede che ci saranno uscite dal club e la sua disponibilità potrebbe dipendere dal fatto che prima di lui altri vengano ceduti”. Nel mentre, sempre secondo il, l’alternativa potrebbe essere Maguire del Manchester United. “Gli Spurs hanno guardato altri difensori centrali e hanno mostrato interesse per il capitano ...

