Boxe | Giochi Europei 2023 oggi | orari 24 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 24 giugno 2023) Secondo giorno diai. Il pugilato continentale offre a Cracovia-Malopolska la prosecuzione dei round iniziali, nei quali c’è una doppia presenza italiana equamente divisa. Andiamo a scoprire come stanno le cose. Nel primo pomeriggio è di scena uno dei due Salvatore Cavallaro, quello degli 80 kg, meno celebrato, ma con più futuro davanti in termini anagrafici. Sarà poi la volta, nelle ore che attualmente sono di tardo pomeriggio, debutta Sirine Charaabi, una delle possibili maggiori punte in campo femminile. In palio c’è la possibilità di portare già fin d’ora quattro azzurri un passo più avanti verso Parigi 2024.: Alessia Mesiano debutta facilmente contro la rumena Marin I ...

Il mio malcelato ottimismo mi ha portato a credere che il pugilato non potesse uscire daiolimpici. La notizia, da tutti tanto attesa, che lafarà parte anche del programma olimpico di ...Ricordiamo che iEuropei di Cracovia assegnano nel pugilato diversi pass per le Olimpiadi di Parigi che sono l'obiettivo primario dei pugili azzurri. 23/6 16° 63.5 Kg Malanga vs Ozmen MKD ...È tutto pronto per il debutto dellaaiEuropei di Cracovia. Il pugilato sarà la disciplina che durerà di più in assoluto, dal 23 giugno al 2 luglio, con un solo giorno di riposo previsto per il 29. In palio ci saranno 44 ...

Boxe, Giochi Europei 2023 oggi: orari 23 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Secondo giorno di boxe ai Giochi Europei 2023. Il pugilato continentale offre a Cracovia-Malopolska la prosecuzione dei round iniziali, nei quali c’è una doppia presenza italiana equamente divisa.Con sette uomini e sei donne è atterrata a Cracovia la selezione di boxe italiana impegnata ai Giochi Europei di Cracovia.