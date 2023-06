Boxe | Giochi Europei 2023 | facile debutto di Salvatore Cavallaro

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023), negli 80 kg maschili, debutta con successo ai(European Games)in corso di svolgimento a Cracovia-Malopolska. Per l'azzurro vittoria con verdetto unanime nei confronti dell'albanese Redis Karaj; per lui un netto quintuplo 30-26. A caratterizzare il combattimento una palese superiorità da parte dell'italiano in ogni aspetto del suo pugilato; non c'è un'area in cu Karaj riesca a mettere in difficoltà il nostro portacolori. Il suo paradenti tende anche a volare parecchio, e nel terzo round arriva anche una penalità che gli costa un'ulteriore deduzione sul punteggio.