Boom dell’occupazione in Italia | i consulenti del lavoro | “Il Sud traina” Male solo la Campania

(Di sabato 24 giugno 2023) Il Mezzogiornol’occupazionena. Tra il 1° trimestre del 2019 e il 1° trimestre del 2023 su 474mila nuovi lavoratori, più della metà risiedono al SUD (262mila, il 55,3% del totale). Il tasso di crescita nell’area è più che doppio rispetto al resto del Paese (4,4%) e continua ad aumentare nell’ultimo anno a un ritmo del 3,1%. È una delle fotografie, diffusa oggi in anteprima, scattate dall’indagine della Fondazione studidel, dal titolo ‘ni enell’anno della ripartenza’, che ha elaborato ad hoc gli ultimissimi dati Istat relativi al 1° trimestre 2023. Tra le ragioni del buon risultato del SUD, l’approfondimento individua l’effetto traino delle costruzioni (+19,1%) e dei servizi di informazione e comunicazione (+42,8%), cui sono legati i ...

... la riqualificazione'ex Miralanza, la diga foranea, le nuove ...aspettative dei nostri giovani a trovare una...tra lavoratori italiani del sud e del nord durante ileconomico' ...Ilè dovuto ovviamente al Jova Beach Party che la scorsa ...per la spianata di luoghi naturali e la necessariadi ... Così il fatturato'anno scorso delle due società del cantante è ...... altae rapido aumento del tenore di vita. Per un ...incremento della massa dei profitti industriali generata dal...aveva cominciato ad assottigliarsi gradual mente per effetto'...