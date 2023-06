Bonus gioventù e reddito d’infanzia | pioggia di soldi alle famiglie | Chiedi subito il doppio assegno

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 24 giugno 2023) Arrivano il: due manovre del governo Meloni per contrastare la denatalità in Italia. Il governo Meloni per contrastare la denatalità ha deciso di inserire due misure che permettano agli italiani di ricevereper i propri nascituri. Una strategia per contrastare il forte tasso di natalità che ormai caratterizza il Paese da diverso tempo. La soluzione sarebbe unmensile da 400 euro per i primi sei anni di vita del figlio. Come ottenerlo? A chi spetta? Cerchiamo di fare luce sulla questione e di ricevere qualche risposta in più. Il nuovodel governo per contrastare la denatalità-Ilovetrading.itInsieme all’unico già in vigore, potrebbe dunque subentrare anche il...