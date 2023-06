Bomba d' acqua su Assisi | ora è emergenza fango

(Di sabato 24 giugno 2023) Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte, i volontari sono ora impegnati nel ripulire dalscantinati ed edifici che si erano allagati, la situazione si sta normalizzando

Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte, i volontari sono ora impegnati nel ripulire dal fango scantinati ed edifici che si erano allagati, la situazione si sta normalizzandoUnad'ha colpito Assisi, nell'area di montagna compresa tra Pian della Pieve, zona Ponte Grande, Santa Maria di Lignano, Tre Fossi, Porziano e Costa di Trex. Il torrente Tescio si è ingrossato,...Unad'ha interessato il comune di Assisi provocando diversi allagamenti. Secondo quanto risulta all'ANSA da fonti del Comune non ci sono problemi per le persone. La pioggia intensa ha ...

Bomba d'acqua su Assisi, allagamenti ed esonda un fiume Agenzia ANSA

In corso i sopralluoghi dopo il maltempo che si è abbattuto ieri su Assisi. Lo fa sapere il Comune di Assisi spiegando che "la bomba d’acqua che ieri pomeriggio ha colpito Assisi e Bastia Umbra è ...Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte, i volontari sono ora impegnati nel ripulire dal fango scantinati ed edifici che si erano allagati, la situazione si sta normalizzando ...