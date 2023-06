E a noi, per dirla con, non ci resta che dire: " I ain't lookin' for you to feel like me/ See like me or be like me ". La balena non chiede alla chiocciolina di essere come lei, nel ...Mangold è poi attualmente impegnato nella produzione di A Complete Unknown , biopic sudal cast all star - Timothée Chalamet, Elle Fanning, Benedict Cumberbatch e Monica Barbaro. Swamp ...Pennebaker (Monterey Pop,Don't Look Back, Depeche Mode 101) che nel backstage e sul palco filmò David Bowie e gli Spiders from Mars e persino Ringo Starr che si era intrattenuto per una ...

Bob Dylan, il vento soffia ancora Il Manifesto

Uscirà in edicola il prossimo 29 giugno il primo dei tre albi della miniserie evento Bonelli / DC Dylan Dog e Batman. L'ombra del pipistrello di Roberto Recchioni, Gigi Cavenago, Werther dell’Edera e ...Arriva il crossover tra DC Comics e Sergio Bonelli Dylan Dog e Batman: L'ombra del pipistrello, dopo il numero 0 uscito ben quattro anni fa.