Blu Profondo film stasera in tv 24 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 24 giugno 2023) Bluè ilin tv sabato 242023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Bluin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Deep Blue Sea GENERE: horror ANNO: 1999 REGIA: Renny Harlin: Thomas Jane, Saffron Burrows, Samuel L. Jackson, Jacqueline McKenzie, Michael Rapaport, Stellan Skarsgård, LL Cool J, Aida Turturro Bluin tv:Un gruppo di ricercatori è a bordo del ...