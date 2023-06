Bisseck | tutto fatto con l’Inter! Il suo arrivo non esclude Azpilicueta

(Di sabato 24 giugno 2023)sarà presto un giocatore dell’Inter, nessun rallentamento nella trattativa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano attraverso il suo canale Twitter, il giovane tedesco arriverà indipendentemente da da Cesar– Yanndiventerà il nuovo giocatore dell’Inter nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Inter pagherà la clausola rescissoria sarà pagata in due rate per 7 milioni complessivi. Questo non cambia l’intenzione dell’Inter di firmare César. Fonte: Fabrizio Romano Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

... non andando oltre un pareggio (1 - 1), nonostante abbia giocato peril secondo tempo in ... GERMANIA U21 (4 - 3 - 1 - 2): Atubolu; Vagnoman, Matriciani,, Netz; Krauss, Keitel, Stiller; ...L'Inter ha ottenuto il sì die Frattesi, tuttavia non riesce a chiudere perchè Zhang ... E ilper non voler anticipare qualche milione dei molti raccolti con la cavalcata in Champions ...E' gol perlo stadio ma non per arbitro e guardalinee che lasciano continuare l'azione tra lo ... Hanno pareggiato al 26' cone nella ripresa non hanno approfittato dell'uomo in più per l'...

Inter, tutto pronto per l'arrivo di Bisseck: i dettagli GianlucaDiMarzio.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L’Inter sta completando la sua rosa in particolare nel reparto difensivo. I nerazzurri hanno raggiunto un accordo con l’entourage di Yann Bisseck per un quinquennale. Il difensore della Germania U21 v ...