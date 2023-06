Bisseck | Inter prepara i contratti I dettagli sull’accordo per il difensore

(Di sabato 24 giugno 2023) La trattativa per Yannall’è giunta a chiusura e adesso la società meneghina stando i. TRATTATIVA – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, la trattativa per Yannall’è giunta a chiusura e la società nerazzurra stando i. L’arrivo delin Italia per le visite mediche prima della firma sarebbe previsto per la prima metà di luglio, una volta concluso l’Europeo Under 21. ACCORDO – Il giocatore ha un accordo con il club meneghino per un contratto quinquennale, sino al 30 giugno 2028. All’Aahrus, società danese proprietaria del cartellino del calciatore tedesco, andranno 7 milioni di euro previsti dalla clausola di risoluzione divisi in due rate da 3,5 ...

... come questo utente: 'Con quali soldi li staremmo disturbando che non possiamo manco pagare la clausola di'. E intanto il giornalista e tifosoFabrizio Biasin ha offerto un altro ...... se il tedesco dell'Aarhus Yann Auriel Ludgerrappresenta l'eventuale investimento per il futuro, l'ha fra le sue intenzioni pure quella di non disperdere il contributo in termini di ...L'ha ottenuto il sì die Frattesi, tuttavia non riesce a chiudere perchè Zhang aspetta le cessioni . Purtroppo per la società nerazzurra, altri club si muovono e Frattesi è ormai ...

FCIN1908 / Inter, fatta per Bisseck: contratto sistemato e presentazione fissata fcinter1908

Accordo di cinque anni, ora l'Inter prepara i documenti: tutti i dettagli dell'intesa per il centrale tedesco Yann Bisseck ...Marcus Thuram è il primo colpo dell’Inter. Il francese sembra aver scelto i nerazzurri a discapito del Milan. Tuttavia, questo acquisto non basta in attacco. I nerazzurri hanno salutato Dzeko e Lukaku ...