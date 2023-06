Bimbo di 2 mesi morto a Roma | è stato maltrattato | i risultati dell’autopsia

(Di sabato 24 giugno 2023) L’esame autoptico sul corpicino del neonato di neanche due, arrivato in eliambulanza da Foggia al Gemelli, dove è, forniscono agli inquirenti ulteriori dettagli sul decesso del piccino. La perizia medico legale, disposta dalla Procura ha evidenziato traumi da scuotimento, come riporta La Repubblica. Come a dire che il bambino è. E se la mamma del piccolo è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio colposo, di fronte ai, il capo di imputazione potrebbe cambiare…aggravarsi. L’autopsia ha rilevato traumi cerebrali L‘autopsia ha rilevato trami cerebrali, riscontrati già dai medici del presidio ospedaliero pugliese che, constata la gravità delle condizioni del bambino, hanno attivato immediatamente l’elisoccorso per il ...

Non sarebbero emersi segni di maltrattamenti o sindrome da scuotimento dall'autopsia deldi duemorto due giorni fa nel Policlinico Gemelli a Roma dov'era stato trasportato con l'elisoccorso dagli ospedali Riuniti di Foggia sabato 17 giugno in gravissime condizioni con ferite ...Non sarebbero emersi, dunque, segni di maltrattamenti o sindrome da scuotimento dall'autopsia deldi duemorto due giorni fa nel Policlinico Gemelli a Roma dov'era stato trasportato con l'...← UNA CHIESA CHE NON VA IN CHIESA Perugia,di 7maltrattato dalla madre: arrivò in fin di vita all'ospedale → Potrebbe anche interessarti Perugia, 18enne travolto da un'auto: in ...

Bimbo morto a 2 mesi per «scuotimento», indagata la madre. La difesa: «Lei è inciampata e lui è caduto» ilmattino.it

L’esame autoptico sul corpicino del neonato di neanche due mesi, arrivato in eliambulanza da Foggia al Gemelli, dove è morto, forniscono agli inquirenti ulteriori dettagli sul decesso del piccino. La ...FOGGIA – Non sarebbero emersi segni di maltrattamenti o sindrome da scuotimento dall’autopsia del bimbo di due mesi morto due giorni fa nel Policlinico Gemelli a Roma dov’era stato trasportato con l’e ...