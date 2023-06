(Di sabato 24 giugno 2023) Bilaterale consumatosi alla Casa Bianca tra Joee il premierno Narendra Modi. All'incontro ha partecipato l'intero pacchetto del governo americano (compreso il Segretario di Stato Anthony Blinken) e si è allargato il campo di obiettivi in comune tra i due Paesi. L'intento è quello di rafforzare laa livello globale tra i due Paesi. «LaUsa-è la più,...

anche, e consulta gli alleati. Nella notte attacco russo in varie città dell'Ucraina: a Kiev ... ha detto Sergei Sobyaninsocial media. Il leader del gruppo paramilitare Wagner ha affermato ...anche, e consulta gli alleati. Nella notte attacco russo in varie città dell'Ucraina: a Kiev ... ha detto Sergei Sobyaninsocial media. Il leader del gruppo paramilitare Wagner ha affermato ...anche, e consulta gli alleati. Nella notte attacco russo in varie città dell'Ucraina: a Kiev ... ha detto Sergei Sobyaninsocial media. Il leader del gruppo paramilitare Wagner ha affermato ...

Biden sui rapporti Usa-India: «La nostra partnership è sempre più forte» Gazzetta del Sud

Il premier indiano Modi: «Importanti la fiducia strategica e la condivisione delle priorità strategiche» Bilaterale consumatosi alla Casa Bianca tra Joe Biden e il premier indiano Narendra Modi. All'i ..."Un anno fa la Corte Suprema ha tolto un diritto costituzionale al popolo americano, negando alle donne di tutta la nazione la possibilità di scegliere. Ribaltare Roe v. Wade ha già avuto conseguenze ...