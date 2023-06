Bezzecchi batte Bagnaia e vince la Sprint Race di Assen

(Di sabato 24 giugno 2023) Duello tutto azzurro per il gradino più alto del podio, terzo Quartararo(OLANDA) - Marco, con la Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, ha vinto ladel Gran Premio di Olanda di MotoGP con il tempo di 20'09"174. Secondo il campione del mondo Pecco(Ducati) che ha

SACHSENRING 18 GIUGNO 2023 - Jorge MartinPecco Bagnaia e si conferma Kaiser di Germania. La vittoria è un affare privato tra i due ... Terzo un brillante Zarco mentreimpiega un po' a ......Aprilia 4 27 Stefan Bradl Honda 2 28 Pol Espargarò GasGas 0 29 Iker Lecuona Honda 0 Martin...distacco da Pecco in quella che sembra essere ormai una lotta a due considerando che Marco, ...risale in classifica Dalle retrovie risorge Marco, che ricostruisce la sua gara sferrando due sorpassi di forza su Alex Marquez prima e su Aleix Espargaro poi. Adesso all'...

