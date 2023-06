Berhalter su Pulisic | «L’Italia e il Milan sono destinazioni molto attraenti per lui»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 giugno 2023) Gregg, commissario tecnico degli Stati Uniti, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di un possibile trasferimento diin Italia Gregg, commissario tecnico degli Stati Uniti, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di un possibile trasferimento dial. PAROLE – «Christian gioca nel Chelsea. Mae iltuttora, anche grazie alla possibilità di essere protagonisti in Champions League. Però nessun consiglio, si tratta di scelte personali. Stesso discorso per Balogun, che è già una certezza e non soltanto un attaccante del futuro come sento dire in giro. Vedremo…».