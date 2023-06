Belen e De Martino più innamorati che mai | gli ultimi scatti allontanano la crisi

Leggi su 361magazine

(Di sabato 24 giugno 2023) Giorni di relax perRodriguez e Stefano De: la coppia si è concessa qualche momento in famiglia con i figli.allontanata Tutti insieme a Ponza. La famiglia Rodriguez–Deal completo si è riunita nelle scorse ore per un po’ di sano relax dopo le fatiche della stagione televisiva appena conclusa. Da poco terminati i rispettivi impegni, con la showgirl che proprio nei giorni scorsi ha girato i nuovi episodi di Celebrity Hunted, doveconcorrerà insieme alla sorella Cecilia, la Rodriguez e Stefano Dehanno scelto i mari campani per staccare la spina e rilassarsi in famiglia. Con loro, presente il figlio Santiago e Luna Mari, che si è allontanata per qualche giorno da papà Antonino Spinalbese per rifugiarsi tra le braccia della mamma. Una cena ...