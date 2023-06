Beccati a spacciare in via Carbonara a Napoli | arrestati

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 24 giugno 2023)in via. In un intercapedine delle scale di un palazzo trovate otto dosi di cocaina.in via. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani hanno notato nei pressi di uno stabile di viadue uomini che, dopo aver prelevato qualcosa da una rampa di scale dell’edificio, lo hanno ceduto ad una persona in cambio di denaro. Immediato l’intervento dei poliziotti. Li hanno bloccati e trovati in possesso di 400 euro. L’acquirente, invece, era in possesso di un involucro contenente circa 0,6 grammi di cocaina. In una intercapedine delle scale, inoltre, hanno rinvenuto otto involucri contenenti circa 2,3 grammi della stessa ...