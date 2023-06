Beach Volley | Campionato Italiano 2023 Largo alle giovani nella prima giornata del “Gold” di Palinuro

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Ladi partite della seconda tappa deldiin corso a, ha offerto molti risultati inaspettati ed eliminazioni impreviste. E’ il caso, ad esempio, in campo femminile, di Bianchin e Scampoli, sconfitte da Mattavelli/Puccinelli, e costrette, quindi, alla risalita nel girone dei perdenti. Lo stesso girone in cui sono scese le vincitrici della tappa di Albissola, Lantignotti/Benazzi, dopo avere ceduto in tre set alla coppia rivelazione di questa stagione, Mancinelli/Bianchi, che raggiungono la semifinale vincenti con un percorso netto. Niente da fare per le azzurre Tega/Pelloia che hanno abbandonato il torneo per mano di Piccinin/Belliero, dopo aver perso in precedenza da Gili/Franzoni. Nel torneo maschile, invece, ...