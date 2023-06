Bct special day 3 | Can Yaman ruba la scena | è delirio a Piazza Roma VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto C’era da aspettarselo e alla fine è stato così: un bagno di folla per Canche è stato preso d’assalto dalle fan, accorse in massa, aper strappare un selfie alla star turca, l’ospite atteso per la terza serata del Bct, il festival del Cinema e della Televisione. Tanta gente all’interno e molti anche all’esterno che hanno tentato di entrare nonostante non avessero trovato il biglietto e i momenti di tensione non sono mancati. Ilquandoha deciso di scendere dal palco per vedere una clip da un punto d’osservazione diverso e questo ha scatenato tantissime persone che si sono lanciate sull’attore e imprenditore che, a fatica, ha fatto ritorno sul palco. Piene anche le altre due piazze dove si sono succeduti gli altri ospiti della serata. ...