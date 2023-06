Basket | The Athletic | Banchero giocherà i Mondiali con Usa

Paolo Banchero giocherà con gli Stati Uniti il prossimo mondiale nelle Filippine. Lo riporta in un tweet Shams Charania diAthletic. Sfuma quindi il sogno di vedere il Rookie ofYear della passata stagione con la maglia della nazionale azzurra. Per la Federazione Italiana si tratta della classica doccia fredda. Banchero, nonni paterni emigrati negli Stati Uniti dall'...Nessuna ufficialità ma un'indiscrezione che pesa: stando a "Athletic", che cita fonti interne alla Nba, la prima scelta assoluta del draft 2022 avrebbe scelto di giocare i prossimi Mondiali col ..."Paolo Banchero, rookie ofyear, si è impegnato a giocare con gli Usa nei Mondiali in programma ... Banchero, prodotto delUsa e figlio di un italo - americano di origini liguri, è stato a ...

Niente Nazionale italiana per la stella degli Orlando Magic ROMA (ITALPRESS) - Il sogno italiano di vestire Paolo Banchero d'azzurro è ...