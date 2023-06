Basket | Paolo Banchero | addio Italia Farà i Mondiali con gli USA

(Di sabato 24 giugno 2023) I giochi sono fatti. O, perlomeno, ci sono i crismi della sostanziale ufficialità dati da Shams Charania e Joe Vardon di The Athletic.giocherà idel 2023, che si disputano tra Filippine, Indonesia e Giappone, con la maglia di Team USA. La prima scelta assoluta al draft NBA 2022 è l’undicesimo giocatore di cui è nota la selezione da parte del gruppo a stelle e strisce. Si aggiunge, nel gruppo allenato da Steve Kerr, ai già nominati Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Austin Reaves (Los Angeles Lakers), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (New York Knicks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Walker Kessler (Utah Jazz) e Cam Johnson (Brooklyn Nets)., nel 2020, era ...

