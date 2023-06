Basket | Europei femminili | la finale sarà Spagna-Belgio | battute Ungheria e Francia

(Di sabato 24 giugno 2023) Nella giornata di oggi si sono giocate le semifinali deglidifemminile 2023. Ilbatte la67-63 grazie a un primo tempo chiuso in vantaggio di 14 punti sul 44-30. Nella seconda frazione le fiamminghe, avversarie dell’Italia nella fase a gironi, controllano il margine sullae centrano la finalissima. Ottima prestazione della solita Meesseman con 24 punti 6 rimbalzi e 5 assist. Bene anche Vanloo con 18 punti 5 rimbalzi e 4 assist. Non bastano alle transalpine i 17 punti di Gruda per evitare il ko. Nell’altra semilasoffre ma piega l‘69-60 al termine di un match punto a punto in cui le iberiche hanno alzato il livello negli ultimi minuti del quarto quarto. Prova maiuscola di Torrens con 27 ...

Basket 3x3, Giochi Europei 2023: completato il quadro dei quarti di finale OA Sport

Concluse le semifinali degli Europei femminili 2023. Alla Stozice Arena di Lubiana si celebrano le gioie di Spagna e Belgio, che entrano nella finale per il primo posto. Ma si celebrano anche i sorris ...Si è concluso il torneo di basket 3x3 per quanto riguarda i Giochi Europei (European Games) 2023, di scena a Cracovia-Malopolska. Quattro giorni di grande competizione, con tanti protagonisti anche di ...