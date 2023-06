(Di sabato 24 giugno 2023) Va in archivio la quarta giornata della Poule Scudetto nel Campionato didi, contrassegnata da pochi colpi di scena. Nel raggruppamento G, quello più competitivo, la capolistaha superato in scioltezza Senago, regolandola prima per 0-8 e, successivamente, per 1-5.ancheche, dopo le due sconfitte con San Marino, ha lasciato Grosseto a 0 passando per 9-0 e 5-0. Viaggiainveceche, nel girone F, ha trovato il successo con Godo trionfando in entrambe le gare per 6-1. Nettuno e Ronchi si sono divisi la posta: nella prima sfida a spuntarla sono stati i laziali per 7-6, mentre nella seconda i friulani sono riusciti a imporsi per 81-4. MLB: Erika ...

Trasferta a Porto Sant'Elpidio domenica (25 giugno) per New Rimini, capolista imbattuta nel girone C dellaB di. La squadra marchigiana, allenata dal manager Carlos Pezzullo, fu sconfitta all'andata coi punteggi di 7 - 4 e 12 - 1 e attualmente è terza in classifica, a otto partite di ...Trasferta a Porto Sant'Elpidio domani (domenica) per New Rimini, capolista imbattuta nel girone C dellaB di. La squadra marchigiana, allenata dal manager Carlos Pezzullo, fu sconfitta all'andata coi punteggi di 7 - 4 e 12 - 1 ed attualmente è terza in classifica, ad otto partite di ..."Le leggende sono immortali" diceva il campione delBabe Ruth . È però altrettanto vero che il destino dell'uomo sia quello di invecchiare. E ...- e ultimo (per lui) - capitolo della: ...

Baseball, Serie A 2023: Macerata ancora a punteggio pieno, bene Fortitudo e Parma OA Sport

New Rimini Baseball, in arrivo domani (domenica 25 giugno) la trasferta a Porto Sant’Elpidio. I biancorossi sono la capolista imbattuta nel girone C della serie B di Baseball.Conclusa una parte della quinta giornata della Poule Scudetto in Serie A. Quattro le partite giocate, compresa quella del ritorno di Godo al Casadio dopo un mese dai drammatici eventi che hanno colpit ...