Banche | in un anno 24 miliardi in meno alle imprese

(Di sabato 24 giugno 2023) Prestiti bancari a doppia velocità, negli ultimi 12 mesi, con un campanello d’allarme per l’intero settore creditizio. Da aprile 2022 ad aprile 2023, sono saliti di oltre 7di euro (+1) i finanziamenti dellefamiglie, mentre sono calati di oltre 24(-3,6%) quelli destinatiaziende. In totale:17ai privati tra il primo quadrimestre del 2022 e i primi quattro mesi dell’in corso, ma il calo è stato attenuato sia dalla crescita del credito al consumo (quello destinato all’acquisto di smartphone e automobili), aumentato del 4,7% con più 5 miliari, sia dalla corsa dei mutui immobiliari, aumentati del 2,3% con una impennata che sfiora i 10. Nel frattempo, complice il ...

...conferma viene dallecentrali Perché la recessione sta arrivando Questa settimana le... che è stata una delle poche aree positive dell'economia dell'Eurozona per gran parte di quest'. ...In un'intervista esclusiva al Wall Street Journal , a margine della Conferenza di Parigi, Yallen ha dichiarato che, probabilmente, piùcercheranno di fondersi quest'poiché i tassi di ......statunitense ha dimostrato di essere sorprendentemente resiliente nella prima metà di quest', ...centrali in scena Lecentrali si incontrano in Portogallo e il tema chiave in agenda ...

Fuga dallo sportello. Ecco quanto sono calati i depositi delle banche ... Milano Finanza

Dal primo luglio imprese e Pa devono fare i conti con la nuova disciplina, non priva di limiti e incongruenze. le opinioni di Piga (Tor Vergata) e Busia (Anac) ...L'allarme recessione è acceso più che mai, soprattutto per l'Europa: gli ultimi segnali sono arrivati dai dati Pmi e dal crollo dei mercati azionari.