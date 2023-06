Baiocchini | «Thuram all’Inter | progetto può averlo convinto sul Milan»

Leggi su inter-news

(Di sabato 24 giugno 2023) Si attende ormai solo l’ufficialità del trasferimento di, dopo che l’attaccante francese figlio d’arte ha rifiutato la proposta delper accettare quella nerazzurra., nel corso dell’ultima edizione di Sky Sport 24, ha un’idea sul perché abbia detto no ai rossoneri. IL NO AI RIVALI – Manueleha una sua opinione su come si sia indirizzato l’ultimo derby di mercato: «Marcusieri sera ha rifiutato l’offerta dele accettato quella da sei milioni e mezzo dell’Inter. Probabilmente è anche untecnico quello che l’hamaggiormente, anche per quanto riguarda il modulo e altro. Evidentementeha accettato per tante motivazioni». Inter-News - Ultime ...