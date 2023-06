Azpilicueta sulle orme di Acerbi | l’Inter porta avanti la linea Marotta!

(Di sabato 24 giugno 2023)vestirà la maglia della prossima stagione (vedi articolo). Lo spagnolo come, l’usato sicuro per la difesa di Inzaghi. Marotta ha tracciato la strada. Ci rientra anche Bisseck LAMAROTTA ? Praticamente un anno fa a precisa domanda sul futuro di Milan Skriniar, l’AD delBeppe Marotta rispose con le testuali parole: “Ad oggi è più facile sostituire un difensore che un attaccante“. Ergo, il mercato difensori offre più opportunità valide anche a basso costo, rispetto al mercato attaccanti. Detto fatto. Sia lo scorso anno, che durante l’attuale sessione estiva di calciomercato (peraltro non ancora iniziata ufficialmente, al via dal primo luglio),sta seguendo la strada tracciata dal suo esperto e scaltro dirigente. Un anno fa fu Francesco ...

Si infittisce la trama di mercato sull'asse Inter-Chelsea. I nerazzurri potrebbero continuare a fare spesa in casa Blues ..."Una beffa clamorosa, in coda a una serie di dispetti, manovre di disturbo, sorpassi e controsorpassi fra i due club". Il Corriere della Sera definisce così lo scippo al Milan ...