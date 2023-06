Azpilicueta | ci siamo quasi | l’Inter pensa alle visite mediche – SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 24 giugno 2023) Avanzano spedite le trattative per portare Cesaral. Il difensore del Chelsea, infatti, è vicino a risolvere il suo contratto con il club londinese. Intanto, secondo Sport Mediaset, i nerazzurrino già alla data delle– È sempre più vicino Cesaral. Il difensore del Chelsea, individuato come sostituto di Milan Skriniar, sta infatti per risolvere il suo contratto con il club londinese. Dopodiché sarà libero di firmare proprio per i nerazzurri, dopo l’accordo per un biennale. Tanto che i nerazzurrino già alla data per ledel giocatore, che dovrebbero arrivare la prossima settimana. Inter-News - ...