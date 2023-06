Aziende e diritti umani | la nostra indagine – La sfida della sostenibilità d’impresa non è rinviabile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) di Giorgia Ceccarelli* Con il voto di inizio giugno al Parlamento europeo si è avviato ufficialmente il processo che, entro la fine dell’anno, porterà ad una nuova Direttiva relativa al dovere di diligenza (due diligence) delle imprese in materia die ambientali. Sulla carta si tratta di un importante passo in avanti, tuttavia c’è ancora molta strada da fare. Le imprese saranno responsabili dei danni causati a persone, comunità e ambiente, ma alle vittime spetta dimostrare il danno subito La misura dovrebbe rendere finalmente le imprese legalmente responsabili dei danni causati sia direttamente, nell’ambito delle proprie attività, che lungo tutta la catena di produzione, obbligandole a valutare i rischi e a prevenire, mitigare e rimediare ogni possibile impatto negativo. Un obiettivo tra l’altro in linea con il Green Deal europeo, che ...