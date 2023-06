“Avete letto bene?” Aurora Ramazzotti | il messaggio se l’è scritto sulla pelle

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 giugno 2023), la decisione. Mamma a tempo pieno del piccolo Cesare Augusto, la figlia di Michelle Hunziker e di Erosdimostra di avere energie da vendere. A spasso per le strade di Milano insieme al figlioe foto di coppia insieme al compagno e padre del bebè,nelle ultime ore ha deciso di mostrare ai fan il risultato di una sua riflessione. Ilarriva chiaro e tondo: a chi è rivolto e qual è il significato. Nuovo tatuaggio per. Decisione presa dopo la nascita del piccolo Cesare Augusto che con il suo arrivo ha stravolto in meglio la vita di mamma e di papà. A due mesi dal parto,si mostra sempre molto attiva sui social nonostante il bebè le ...