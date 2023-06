“Auroboros | Le Spire del Serpente” | il manuale del gioco di ruolo

Leggi su lopinionista

(Di sabato 24 giugno 2023): Ledel– Libro del Mondo di Lawbrand, l’incredibiledididi Warchief Gaming, casa editrice fondata da Chris Metzen (mente creativa di giochi come Diablo e World of Warcraft) è finalmente disponibile in Italia edito da Panini Comics. Il, realizzato in collaborazione con MS Edizioni, distributore ufficiale delnei circuiti specializzati, è già disponibile in fumetteria, libreria e su Panini.it. Nelle frenetiche città mercantili di Lawbrand, tra le strade fuligginose, si insinua un’antica magia. Le tensioni tra il governo della Chiesa Sulariana, e una nuova generazione di avventurieri, fanno incombere una minaccia che potrebbe scatenare un’infuocata tempesta di tumulti sociali. Al contempo, ...