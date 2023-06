Atti persecutori continui e diffamazione via social | nei guai un 43enne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPersonale del Commissariato Distaccato di P.S. ha denunciato un, residente nel comune Lauro (AV), ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di minacce aggravate,eda mezzonetwork nei confronti di più persone note nell'ambito dello stesso Comune. In particolare l'uomo è stato sottoposto, per tali f, alla misura della libertà vigilata emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica. Lo stesso è stato nuovamente denunciato per aver violato le prescrizioni imposte dalla suddetta misura restrittiva, avendo imbrattato il proprio furgone con scritte offensive e minacce all'indirizzo delle predette persone.