Atp Queen’s | Alcaraz supera Korda e vola in finale

Lo spagnolo si scontrerà con Alex de Minaur Lo spagnolo Carlos Alcaraz batte lo statunitense Sebastian Korda nella seconda semifinale dell'in corso a Londra e raggiunge Alex de Minaur in finale. Il numero 2ha regolato Korda in un'ora e 23 minuti con il punteggio di 6 - 3 6 - 4.... torneo250 che vanta nel suo ancora breve albo d'oro i nomi ...giocato i quarti di finale sia in Olanda sia nel torneo del'...i quarti di finale sia in Olanda sia nel torneo delin ...Saranno Carlos Alcaraz e Alex de Minaur a giocarsi il titolo del2023 . La finale del torneo500 sull'erba londinese sarà infatti fra i due tennisti, capaci di superare in semifinale Sebastian Korda e Holger Rune in due set. Un successo molto importante ...

Atp Queen's, Alcaraz-de Minaur in finale. Battuti Korda e Rune Sky Sport