Atp Queen’s | Alcaraz supera Korda e vola in finale

(Di sabato 24 giugno 2023) (Adnkronos) – Lo spagnolo Carlosbatte lo statunitense Sebastiannella seconda semidell'Atp Queen's in corso a Londra e raggiunge Alex de Minaur in. Il numero 2 Atp ha regolatoin un'ora e 23 minuti con il punteggio di 6-3 6-4.

