ATP Queen’s 2023 | Lorenzo Musetti si sfoga nella sfida contro Holger Rune | cosa ha detto il toscano

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) Una sconfitta dura da mandare giù.ha perso ieri nei quarti di finale del torneo delil danese(n.6 ATP) con il punteggio di 6-4 7-5. Una partitaquale il carrarino ha avuto non poche chance, trovandosi avanti 4-1 nel primo parziale e avendo l’opportunità per far suo il secondo, con un set-point nel decimo game. E’ mancata concretezza al, specialmente nell’affondare il colpo sulla seconda in battuta di. Giovane danese che, nel corso della fase centrale della prima frazione, ha chiamato il MTO per farsi curare il polso. Una situazione che ha un po’ spezzato il ritmo al carrarino, perdendo in maniera clamorosa la prima frazione, con una serie di cinque giochi consecutivi in ...